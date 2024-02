Belen: "Lei crolla e lo fa sapere a pochi", post per i 10 milioni di follower

Belen Rodriguez sta facendo ritorno a Milano dopo aver trascorso una breve vacanza in solitaria in Scozia , senza il compagno Elio Lorenzoni . Un viaggio all'insegna della solitudine, ma anche della riflessione, per ritrovare se stessa dopo gli insistenti rumors riguardanti la rottura con l'ultimo compagno.

Belen, l'ultimo gesto social

Mentre ancora non è chiaro il motivo della sua fuga nel Regno Unito (alcuni sostengono che lo abbia fatto per incominciare a scrivere il suo primo libro autobiografico, sulla scia di Ilary Blasi), la Rodriguez ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune storie che documentano il suo viaggio di rientro in Italia. Tra queste anche lo scatto della pagina di un libro, dove si legge: "Quando crolla, lei lo fa in silenzio. Nessuno se ne accorge, tranne quei pochi a cui vuole farlo sentire". Parole che con tutta evidenza hanno suscitato in Belen una riflessione, probabilmente perché ci si rispecchia, ma che, a dispetto di quanto scritto nel testo, hanno certamente letto i suoi più di dieci milioni di followers.