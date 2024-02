Totti-Ilary, nuovo capitolo: "In tribunale con la lista delle amanti"

La causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è arricchita di nuovi elementi. L'ex capitano della Roma e la showgirl si scontreranno presto in tribunale per stabilire chi tra i due sia stato a tradire per primo e, quindi, chi ha determinato la fine del matrimonio.

Totti e Ilary Blasi: l'uomo del caffè e la lista delle amanti

Stando alle recenti rivelazioni fatte da Repubblica, i magistrati avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino, il personal trainer indicato da Totti come presunto amante della ex moglie. "L'uomo del caffè" che, stando alle dichiarazioni rilasciate al Messaggero, avrebbe avuto una frequentazione intima con la Blasi durante il suo matrimonio con il giallorosso. Dichiarazioni che però sono state seccamente smentite dalla showgirl nel corso di una recente intervista a Verissimo. Sempre Repubblica ha rivelato che Ilary sarebbe pronta a rispondere alle accuse dell’ex marito con il deposito in tribunale di una lista di presunte amanti che Totti avrebbe avuto durante il loro matrimonio, contribuendo così a determinarne la fine. Nel libro “Che stupida”, la Blasi ha lasciato intentendere che la storia d'amore tra Francesco e Noemi Bocchi potrebbe essere cominciata almeno a gennaio 2021. Un rumor che, se fosse confermato, potrebbe avere un peso non indifferente riguardo l'intera vicenda.