Totti replica a Ilary: "Più ricca di me, per Unica ha guadagnato 700mila euro"

Totti e le figlie

Ad aggiungersi a queste questioni meramente economiche anche quelle più prettamente familiari, più precisamente quelle che riguardano le due figlie della ex coppia. Nella memoria difensiva, emergerebbe che Totti “non permetterebbe a Isabel, nonostante l'impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza”. In aggiunta sarebbe stato accusato anche di avere lasciato la bambina sola a casa o in hotel per presenziare ad alcuni appuntamenti mondani. Indiscrezioni anche sulla primogenita Chanel che, stando alle indiscrezioni, secondo i legali della Blasi sarebbe stata volutamente estromessa da un viaggio a New York dopo avere manifestato pubblicamente alla madre il proprio sostegno dopo l’uscita del documentario “Unica”.