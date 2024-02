Marta Fascina e il ricordo di Berlusconi per San Valentino: il post social

Berlusconi, l'omaggio di Marta Fascina per San Valentino

Marta Fascina ha poi proseguito la sua dolce dedica per l'ex premier scrivendo: "La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità. Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo". Parole a commento di uno scatto che ritrae la coppia durante i festeggiamenti nel giorno della festa degli innamorati. Non è la prima volta che la Fascina condivide sui social delle dediche d'amore per il compianto compagno. Tra le ultime anche quella in cui ha scritto: "Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!".