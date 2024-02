Cremonini e Morandi 'pazzi' per il Bologna: Fiorentina ko e show allo stadio

Morandi e Cremonini, emozioni da stadio per la vittoria del Bologna

"Ti amo da morire. Buon San Valentino" ha scritto Cremonini in un post sul suo account Instagram, dove lo si vede esultare allo stadio (mentre intona il ritornello della sua "Poetica", diffusa dagli altoparlanti dello stadio) alla fine della partita vinta dai rossoblu per 2-0 sulla Fiorentina (nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A) e dove si vede anche l'amico Gianni Morandi entusiasta per il risultato ottenuto dalla squadra del cuore...