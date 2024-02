Belen Rodriguez presenta il nuovo fidanzato, citazione sui soldi e frecciata a Elio?

I rumors sulla rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si rincorrono ormai già da diverse settimane anche se i diretti interessati non l'hanno ammesso pubblicamente. Nessuna ammissione, ma la lontananza tra i due è sempre più evidente e ciò avvalora il gossip . Nonostante le belle parole della Rodriguez a Mara Venier , il super anello regalatole da Elio e l'ipotesi matrimonio sono riusciti a mantenere salda la love story che per alcuni amici vicini alla coppia sarebbe finita per "L'incapacità di lui di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari" . E proprio queste motivazioni non sono state rivelate direttamente da Belen che però non perde occasione per lanciare frecciatine social, come avvenuto recentemente.

Belen e le citazioni social: Elio Lorenzoni il bersaglio?

Sul suo profilo Instagram, la Rodriguez ha pubblicato una serie di stories che farebbero pensare proprio a una frecciatina verso quello che ormai possiamo considerare il suo ex fidanzato. "Non puoi fare qualcosa solo per i soldi. Devi fare qualcosa in cui credi e alla fine guadagnerai"- recita la foto che ha condiviso Belen con la citazione di Miuccia Prada. Non a caso, il l riferimento monetario sembrerebbe essere proprio una velata stoccata a Elio Lorenzoni, "accusato" di essere interessato molto al ritorno economico. Dopo qualche ora la showgirl argentina ha postato un'altra story: "Si sbaglia per imparare" - la didascalia. Insomma, una serie di indizi, attraverso i quali Belen sta svelando i motivi della sua rottura. E non a caso nell'ultima storia ha presentato il suo nuovo fidanzato. Di chi si tratta? "Vi presento il mio nuovo fidanzato. Lui si chiama Grandpa, nato in Argntina. Lui il mio compagno di viaggio viene sempre con me" - ha scritto Belu.