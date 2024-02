Chiara Ferragni e il giorno importante: "Crepi il lupo", che succede

Chiara Ferragni, il gesto di Leone per la madre

Per l'imprenditrice digitale la Fashion Week di Milano è un evento imperdibile. A supportare Chiara in questo giorno speciale è stato in primis il figlio Leone, che ha scritto in un messaggio indirizzato alla madre: "In bocca al loopo", che si aggiunge ai tanti messaggi ricevuti dalla Ferragni sui social. "Crepi il lupo per tutti quanti", ha risposto Chiara. L'imprenditrice ed il rapper sono al centro di nuovi rumors che li vogliono ancora una volta in crsi. Ad alimentare il gossip il gesto fatto nelle ultime ore da Chiara, che ha pubblicato uno scatto su Instagram che ritrae la sua mano senza fede. Da qui la domanda che in tanti si pongono e se il matrimonio con Fedez sia o meno quindi giunto al capolinea.