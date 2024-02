Mihajlovic, il toccante ricordo di moglie e figlie nel giorno del compleanno

Sinisa Mihajlovich, la dedica della moglie e delle figlie

La Rapaccioni ha condiviso nelle scorse ore un toccante post su Instagram, dove a commento di uno scatto di coppia, lady Mihajlovich ha scritto: "Ogni volta che cammino mi sembra di averti vicino....Auguri amore mio". Parole a cui fanno eco quelle della figlia Virginia, che in una Instagram stories ha scritto: "Auguri amore mio, spero tu sappia quanto ti amo e ti amerò per tutta la vita. Non siamo distanti, dietro me ci sei sempre tu". Mentre quelli di Viktorijia: "Auguri amore mio, ovunque tu sia io so amare fino a lì".