Chiara Ferragni: "Ora sono più forte...". E Fedez sparisce dalla foto profilo

Chiara Ferragni e la giornata cruciale

Come annunciato nelle sue Instagram stories, il 20 febbraio è stata una data importante per la Ferragni. "Andata", ha scritto Chiara su Instagram, che aveva fatto sapere ai follower che per lei sarebbe stata una giornata cruciale, senza però spiegare di cosa si trattasse. Negli altri contenuti condivisi nelle scorse ore sui social, la bionda dei Ferragnez ha lanciato dei messaggi criptici, tra i quali anche un episodio che non è sfuggito ai più attenti...