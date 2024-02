"Chiara Ferragni e Fedez, è finita": dalla cena di San Valentino all'addio

Chiara Ferragni e Fedez: dalla cena romantica all'addio

Chiara Ferragni e Fedez alternavano da qualche mese momenti di totale distacco ad attimi di vita di coppia, così come è stato anche documentato dal settimanale Chi, che li aveva pizzicati a festeggiare il giorno di San Valentino nel noto ristorante di Carlo Cracco a Milano. I paparazzi avevano immortalato l'arrivo del rapper e della moglie in galleria. Ad accogliere i due una tavola molto elegante e romantica, adornata con petali rossi. Dopo il caso pandoro Balocco (che ha travolto l'influencer), Chiara Ferragni ha scelto di non apparire tanto in pubblico, limitando sempre più le sue apparizioni ufficiali ad eventi. Fedez è quasi scomparso nel racconto quotidiano della coppia. I due non hanno mai commentato le voci di crisi, che sono state alimentate anche indirettamente da alcuni gesti dell'influencer, come quello delle foto pubblicate sui social in cui è apparsa senza fede al dito.