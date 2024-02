Fedez e Chiara Ferragni, Panatta sbotta in tv: “Me ne frega ancora meno”

Adriano Panatta in diretta su Rai News 24 ha commentato alcuni dei gossip del momento, come quello riguardante la separazione tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice Mediaset Ilary Blasi . "Quando si mettono in piazza le cose di sentimenti e cose così è sempre molto spiacevole. Quando uno pesta una menta, si sporca. Questo è successo: a un certo punto finisce a stracci. Non me ne può fregare di meno perché con tutti i problemi che ci sono in Italia e nel mondo stiamo a pensare a Totti e Ilary e ai loro orologi , per favore", ha affermato l'ex tennista.

Ferragni-Fedez rottura: la reazione di Adriano Panatta

Alla domanda sulla presunta fine del matrimonio dei Ferragnez, Panatta ha chiosato: "A me me ne frega ancora di meno di Ferragni e Fedez, non li ho mai visti nemmeno per una volta i loro… come si dice, i loro Instagram. Non voglio perdere il mio tempo appresso a cose che non mi interessano per niente. La questione del pandoro della Ferragni? Che noia, parliamo di altro per favore?"

Poi ha parlato anche del suo rapporto con l'Avvocato: "Gianni Agnelli mio amico? E’ un parolone, l’ho visto due volte in vita mia. Non ci sono mai andato a pranzo e mai a prendere un caffè insieme. Dovreste chiedere un ricordo a chi lo frequentava di più, tipo Montezemolo o altri così. La questione legata alla sua eredità? Anche lì quando volano gli stracci è una cosa orribile. Lì addirittura abbiamo visto i figli contro la madre e viceversa, una cosa terribile".