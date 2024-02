Chiara Ferragni, gesti social post intervista: frasi, lacrime e fiori inaspettati

Chiara Ferragni, il gesto social che fa discutere

Sono state ben 1 milione e seicentoduemila persone a cliccare sul link che riportava all'intervista di Chiara Ferragni al Corriere della Sera. Un risultato che ha commosso la Ferragni, così come documentato sui social. La rivelazione dell'influencer se da un lato testimonia la grande attenzione che c'è nei suoi riguardi, dall'altro ha suscitato delle critiche, sottolineanti la sua ossessione per i numeri. In aggiunta anche il fatto che appare surreale a molti che l'imprenditrice digitale sia più entusiasta per i click presi rispetto all'avere finalmente raccontato la sua versione dei fatti dopo settimane di assoluto silenzio. Dopo l'intervista Chiara è tornata alla normalità della sua vita, fatta sempre più di famiglia e figli( e meno di Fedez), come attestato anche dalle immagini condivise che la raffigurano insieme al parco con Leone e Vittoria, ma anche con lo storico amico Angelo Tropea. Tra le ultime storie anche quella riguardante un mazzo di fiori che è stato regalato alla bionda dei Ferragnez, che ha destato la curiosità di tanti.