"Fedez e Chiara Ferragni, nuova lite dopo l'intervista": cos'è successo

La fine della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad alimentare il gossip. Nelle scorse ore Dagospia ha fatto sapere che il rapper avrebbe raggiunto la (ex) moglie nel loro appartamento di Milano e l'incontro non sarebbe andato per il meglio, poiché lui non avrebbe gradito le dichiarazioni rese recentemente dall'influencer al Corriere della sera, mandando così a monte il presunto progetto di mantenere un basso profilo.