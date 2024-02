Berrettini già alle spalle: Melissa Satta single si presenta così a Milano

Melissa Satta dopo Berrettini: i look seducenti alla Milano Fashion Week

Melissa Satta ha scelto di non commentare pubblicamente la fine della relazione con Matteo Berrettini. La showgirl ha voltato pagina, proseguendo in silenzio con la sua vita, fatta di famiglia e amici. Qualche giorno prima della partecipazione alla Milano Fashion Week (dove la Satta ha indossato dei look seducenti e mozzafiato, con camice trasparenti e aperte che lasciavano intravedere il suo decolleté), la showgirl ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Madonna di Campiglio insieme al figlio e ad alcune amiche. In tanti hanno notato che sul profilo della conduttrice sono ancora visibili le foto di coppia con il tennista, segno del profondo legame che li legherebbe ancora nonostate la rottura. E c'è chi tra i fan spera ancora in un loro ritorno di fiamma.