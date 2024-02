Fedez senza pace: dente rotto per colpa di un pugno, cos'è successo

Non c'è pace per Fedez , che nelle scorse ore ha raccontato sui social l'ennesima disavventura che lo ha visto protagonista. All'indomani della notizia della condanna ricevuta da parte dei giudici milanesi riguardante la restituzione a Luis Sal delle sue quote di Muschio Selvaggio , il cantante ha dovuto fare i conti con un nuovo spiacevole fuoriprogramma.

Fedez e l'ennesima disavventura: il racconto sui social

Per i Ferragnez questo è decisamente un periodo no. Nelle ultime Instagram stories, Federico Lucia ha raccontato ai followers che gli si è rotto un dente. "Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe?", poi avvicinando la telecamera dello smartphone ha inquadrato proprio la scheggiatura, quindi ha aggiunto: "Mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente". Il rapper ha poi aggiunto un commento alla story, dove si legge: "Organizziamo un pulmino per Lourdes raga?". Alle accuse di truffa contro Chiara Ferragni per il caso pandoro (a cui si sono aggiunte indagini per altre iniziative dell'influencer), si sono aggiunti anche i problemi coniugali della coppia, che pare abbiano portato Fedez a lasciare l'attico superlusso di tre piani a City Life, in cui si era trasferito insieme alla famiglia poco tempo fa.