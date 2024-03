Chiara Ferragni, caos commenti e il mistero Fedez: "Rivoglio indietro..."

Chiara Ferragni riapre i commenti sui social e le parole di Fedez

Una decisione inaspettata, soprattutto dopo la sua ospitata a Che Tempo Che Fa sul NOVE (dove ha parlato del caso pandoro gate che l'ha recentemente travolta). Proprio dopo l'intervista rilasciata a Fabio Fazio l'ondata di critiche e messaggi al vetriolo nei confronti della Ferragni è però aumentata, e chissà se l'imprenditrice non sarà costretta nuovamente a limitare i commenti. Anche Fedez nelle scorse ore ha condiviso una Instagram story enigmatica, che a tanti è apparsa come una sorta di dolce dedica social alla moglie: "Finisce sempre bene, altrimenti non è finita" le parole del rapper alla moglie. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e rivoglio indietro la mia vita". Parole che hanno suscitato nei fan la speranza di un riavvicinamento tra i Ferragnez, in crisi e separati da settimane.