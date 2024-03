Diletta Leotta sposa Karius, data scelta e annuncio: "Sono in quella fase..."

Diletta Leotta, la confessione in tv sulle nozze

Riguardo alle imminenti nozze, la siciliana ha commentato: "Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione". La conduttrice di Rai 1, Antonella Clerici, ha poi chiesto a Diletta anche qualche dettaglio in più, come quello riguardante il vestito da sposa. Al riguardo Leotta ha confessato di non averlo ancora scelto. E c'è già chi scommentte su dove saranno celebrate le nozze, che potrebbero essere celebrate in Sicilia, terra di origine della conduttrice.