Carolina Stramare, pregi-difetti di Pellegri e il problema multitasking...

Amore a gonfie vele per Carolina Stramare e Pietro Pellegri . Nelle scorse ore la modella ha risposto ad alcune domande sui social, svelando qualche dettaglio in più riguardante la sua relazione con il calciatore del Torino. A chi le ha chiesto pregi e difetti del suo compagno, l'influencer ha ammesso: " Rispettoso, empatico, umile, puro, carnale, buono e bello ", mentre sul fronte dei difetti ha segnalato: " Impulsivo, lunatico, disordinato (ma ci stiamo lavorando), orgoglioso, no multitasking ".

Pietro Pellegri, le dolci 'accuse' di Carolina Stramare

Dopo aver confessato che tornerebbe a fare Pechino Express, Carolina ha svelato ai follower come si sono conosciuti con Pietro: "Ci conoscevamo già. Una sera eravamo nello stesso ristorante, un amico comune ci ha presentati meglio e abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima". Stando alle successive Ig stories, pare che la Stramare abbia dovuto dettagliare meglio a Pellegri in un vocale su Whatsapp il perché lo avesse definito una persona che non sa fare tante cose contemporaneamte: "Io sono multitasking, ovvero cucino, controllo Noemi, parlo con te se mi stai chiedendo qualcosa, ti porto qualcosa, controllo altre cento cose, parlo al telefono. Tu non lo sei. Se sei sulla poltrona davanti al poga, c'hai il poga. Se io sto prendendo fuoco non te ne accorgi. Oppure se ti dico: "Amore controlla il forno", può esplodere che non te ne accorgi".