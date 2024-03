Fedez e la nuova casa da single: dove ha scelto di vivere

Non è più un mistero la crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez , che ha portato nelle scorse settimane il rapper a lasciare il lussuoso attico di CityLife (dove si era trasferito da pochi mesi con l'influencer ed i figli) per un nuovo appartamento a Milano.

Fedez, la nuova casa a Milano

Stando alle ultime indiscrezioni che si leggono in rete, il cantante avrebbe preso in affitto una casa in zona Navigli a Milano, ed è lì che per il momento pare si sia stabilito. A svelare le foto della nuova casa da papà separato di Fedez è stato Diva e Donna, che ha aggiunto nuovi dettagli sulla nuova vita da single del rapper. L'appartamento che avrebbe preso Fedez si troverebbe al quarto ed ultimo piano di una zona molto bella e vivace del capoluogo meneghino. L'immobile sarebbe stato preso in affitto per tre mesi. Nelle foto pubblicate dal settimanale, Fedez è apparso insieme all'assistente Eleonora Sesana, la stessa che lo ha accompagnato a Miami.