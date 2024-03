Josh Cavallo, dal coming out alla proposta di nozze al compagno in campo

Josh Cavallo, la proposta di nozze a Leighton Morrell

Per chiedere la mano del partner Leighton Morrell, Cavallo si è inginocchiato al suo cospetto in un Hindmarsh Stadium vuoto e ha postato le immagini sui social media. "Grazie all'Adelaide United per averci aiutato a organizzare questa sorpresa", ha scritto il calciatore a commento delle immagini. Quindi ha aggiunto "Il vostro infinito sostegno ha significato molto per me. Mi avete fornito uno spazio sicuro nel calcio, che mai avrei pensato potesse essere possibile, e mi avete incoraggiato a vivere ogni giorno della mia vita in modo autentico. Mi sembrava giusto condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è iniziato". Nel mondo del calcio non sono tanti i giocatori che hanno fatto coming out. Solo pochi giocatori di alto livello hanno rivelato di essere gay mentre giocavano ancora, tra cui Jake Daniels del Blackpool, circa sette mesi dopo Cavallo, mentre l'internazionale ceco Jakub Jankto (che gioca con il Cagliari) è il calciatore gay di più alto profilo, che ha fatto l'annuncio lo scorso anno.