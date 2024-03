"Chiara Ferragni diffida Fedez prima dell'intervista a Belve?" Il gossip

Prosegue la crisi matrimoniale dei Ferragnez . Dai litigi, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero passati perfino alle diffide: il rapper avrebbe intimato all'influencer di non pubblicare più i volti dei due figli, mentre l'imprenditrice digitale avrebbe a sua volta diffidato il cantante dal parlare del loro matrimonio in pubblico.

Fedez e l'intervista a Belve: la presunta reazione di Chiara Ferragni

Fedez sarà ospite infatti della puntata del 2 aprile di Belve di Francesca Fagnani, dove Federico Lucia si sarebbe detto pronto a parlare non solo sull'attuale situazione sentimentale, ma anche sul caso pandoro Balocco. La notizia della diffida da parte di Chiara Ferragni a Fedez è stata data oggi dal Quotidiano Nazionale, citando fonti vicine alla coppia. I momenti di crisi coniugale tra i due sarebbero iniziati durante il Festival di Sanremo 2023, poi si sarebbero acuiti dopo lo scandalo del pandoro gate. Da metà febbraio il rapper ha lasciato il lussuoso appartamento di CityLife che condivideva con la moglie ed i figli, per trasferirsi in un nuovo attico in zona Navigli a Milano. La notizia della separazione è stata lanciata da Dagospia il 22 febbraio. Fedez in tv ha più volte ribadito di voler tutelare la sua privacy, mentre Chiara Ferragni durante la recente intervista a Che tempo che fa di Fabio Fazio ha parlato di una "crisi" più forte delle altre e sul futuro della coppia ha tagliato corto con un "vediamo".