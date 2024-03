Carolina Stramare e Pellegri, l'attaccante Toro e la sua bella in Costa Azzurra

Amore a gonfie vele per Carolina Stramare e Pietro Pellegri . Così come documentato sui social nelle scorse ore, l'ex Miss Italia ed il calciatore del Torino hanno scelto la Costa Azzurra per trascorrere alcuni giorni all'insegna del relax, continuando così i festeggiamenti per i 23 anni che l'attaccante ha compiuto lo scorso 17 marzo .

Carolina Stramare e Pietro Pellegri: l'amore in Costa Azzura

Nell'ultimo post condiviso da Carolina su Instagram si vedono una carrellata di immagini della loro viaggio in Costa Azzurra. Con loro anche la new entry di casa Pellegri-Stramare, ovvero la piccola Noemi, la dolce cagnolina di razza bassotto che ha riempito di gioia e felicità la vita di Pietro e Carolina. La coppia sta proseguendo quindi la relazione nel migliore dei modi. In alcune recenti Instagram story la modella ha definito il compagno: "Rispettoso, empatico, umile, puro, carnale, buono e bello". Ma non è mancato anche qualche rimprovero: "Io sono multitasking, ovvero cucino, controllo Noemi, parlo con te se mi stai chiedendo qualcosa, ti porto qualcosa, controllo altre cento cose, parlo al telefono. Tu non lo sei. Se sei sulla poltrona davanti al poga, c'hai il poga. Se io sto prendendo fuoco non te ne accorgi. Oppure se ti dico: "Amore controlla il forno", può esplodere che non te ne accorgi".