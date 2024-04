Briatore, come sta dopo il tumore: "Mai più immaginavo di avere così tanto..."

Flavio Briatore si è mostrato nelle scorse ore in un video ringraziamento per i suoi followers e pubblicato sui social. Con un sorriso, l'imprenditore del divertimento di lusso ha raccontato la sua recente disavventura: lo scorso 14 marzo ha scoperto di avere un tumore al cuore durante una visita di controllo .

Flavio Briatore dopo l'operazione: il video social

Dopo l'intrvento si è appreso che la massa tumorale era benigna. Al suo fianco c'è sempre stata Elisabetta Gregoraci che, nonostante la fine del loro matrimonio, ha deciso di essere presente. Nel ringraziare i suoi fan, Briatore ha detto: "Ragazzi, fate la prevenzione, è fondamentale". Ed ancora: "Non posso ringraziarvi tutti personalmente. Ieri ho fatto una passeggiata e c'era un mucchio di gente che mi salutava, mi stringeva la mano e mi chideva come stavo. Volevo dirvi che sto bene". La scorsa settimana la showgirl aveva pubblicato sui social le fotografie del momento successivo all'operazione all'ospedale San Raffaele di Milano, dimostrando il suo affetto e la sua vicinanza all'ex marito, così come documentato anche da diverse Instagram stories pubblicate.