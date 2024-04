Diletta Leotta, la disavventura a Berlino: "Mai in maniera così brutta"

Diletta Leotta, il fuoriprogramma a Berlino

All'amico Daniele Battaglia, Diletta ha rivelato:"Avevo tanta voglia di andare al Berghain, dove però c'è una selezione severissima". Poi ha proseguito il suo racconto: "Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, quello giallo tutto peloso,e un sorriso smagliante e ho detto "ciaooooo". Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Ma Loris ha fatto un errore perché mi ha spostato per prima, per diciamo entrare per prima perché solitamente le ragazze hanno più chance. E mi hanno guardato così e mi hanno fatto (Leotta ha scosso la testa, ndr). E ha riso, ha riso pure (riferendosi al buttafuori, ndr). Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perhé lì non puoi insistere, se è no è no".