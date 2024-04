Fedez, regalo ai figli e attacco a Chiara Ferragni: "Vivere concretamente"

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad animare i social. Il rapper milanese è in vacanza a Miami insieme ai figli Leone e Vittoria e attraverso il suo profilo non perde occasione per mostrare la serenità che riesce a condividere in questi giorni con i suoi piccoli, nonostante la situazione complicata in casa Ferragnez. E proprio dalla Florida è arrivata una stoccata di Fedez che pur essendo distante chilometri da Milano non perde occasione per pensare alla sua nuova casa. E proprio dall'arredamento della nuova dimora che non condividerà con Chiara Ferragni, Fedez ha voluto lanciare un chiaro messaggio.