Pistorious fuori dal carcere: dalla villa alla chiesa, "È irriconoscibile"

Pistorius, la vita dopo la scarcerazione

I tentativi fatti dell'atleta per rientrare nel mondo dello sport, pare siano stati vani, poiché considerato nell'ambiente ancora "troppo tossico" per un reinserimento. Oscar vive quindi nell'ombra, senza poter avere una vita pubblica, utilizzare i social o apparire in TV, e pare trascorra le sue giornate a pulire e riordinare una chiesa. Lo sportivo è stato condannato per l'omicidio della sua ex ragazza, Reeva Stenkamp, avvenuto nel 2014. Dopo la prima condanna a cinque anni di carcere, la sua pena è stata aumentata a 13 anni e cinque mesi a seguito di un appello dei pubblici ministeri. Prima di essere rilasciato lo scorso gennaio, all'atleta è stata rigettata svariate volte la richiesta per gli arresti domiciliari. Ma la sua vita fuori dal carcere non sembra avergli dato quella libertà tanto agognata. Si sa che è controllato a vista in quasi ogni suo movimento e che si deve sottoporre a improvvisi controlli con test anti alcool e droga. Al momento pare viva nella villa del ricco zio Arnold, circondata da guardie, fili spinati e cani da guardia, a Pretoria. "Ha i capelli incolti, la barba lunga, quasi non lo si riconosce più", hanno detto le persone che lo hanno incontrato durante le funzioni. "Non penseresti mai che era stato un atleta, semplicemente oggi non è più lui", ha aggiunto un altro fedele, ed ancora: "Una persona anonima, né amichevole né estroverso: l'ombra di quello che era una volta".