Mihajlovic, nuovo lutto per Arianna Rapaccioni: l'annuncio sui social

Lutto in casa Mihajlovich: l'addio social di Arianna e le figlie

Arianna ha poi concluso il suo emozionante e triste annuncio scrivendo: "Riposa in pace papà". Sono in tanti ad avere espresso cordoglio sotto al post di lady Mihajlovich. Tra i tanti anche quello di Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, che condiviso un ricordo personale: "Mi dispiace tantissimo. È stato bello in Sardegna conoscere la tua mamma e il tuo papà e chiacchierare in acqua con loro. In quelle chiacchierate ho capito perché tu fossi una donna così speciale. Abbraccio forte tutti voi, mamma Gabriella in particolare". Anche le figlie di Sinisa, Virginia e Viktorjia hanno voluto ricordare il nonno sui social. La moglie di Alessandro Vogliacco, in attesa del secondo figlio, ha scritto in una Instagram story "Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. I tuoi occhi dolci, la tua sensibilità, la dolcezza che mi regalavi. Mi mancherai così tanto, riposa in pace angelo mio e abbraccia forte il mio papà". Viktorjia ha scelto invece di convidere una carrellata di scatti che la ritraggono insieme al nonno.