Endrick, contratto di coppia con la fidanzata: quali sono gli obblighi

Non solo calcio per Endrick . Ad aumentare la già altissima hype su calciatore, è una singolare decisione riguardante la sua vita privata. Il giovane ha infatti siglato con la sua fidanza Gabriely Miranda , di tre anni più grande, un contratto che sta suscitando molto clamore.

Endrick ed il contratto con la fidanzata Gabriely

Nel corso di una recente intervista rilasciata ad un podcast, il calciatore ha svelato che il contratto firmato insieme alla sua partner prevede clausole precise che entrambi devono rispettare: nessuna dipendenza o "cambiamento drastico di comportamento". E tra le peculiarità dell'accordo anche quella di "ti amo" in qualsiasi situazione e alcune parole sono vietate nei dialoghi di coppia. Le rivelazioni di Endrick non sono però piaciute al Palmeiras, dove Endrick è tuttora titolarissimo in questo inizio di campionato. Abel Ferreira, il suo allenatore, nel corso di una conferenza stampa ha commentato la vicenda dicendo: "Spero che non si perda in cose extra calcistiche, questo è il consiglio. Lasciatelo concentrare. Se vuole raggiungere altri livelli deve concentrarsi sull'essenziale".