Miss Croazia e il progetto per gli Europei: "Niente può fermarmi"

Ivana Knoll, il nuovo progetto e l'appello sui social

Ivana ha poi proseguito il suo annuncio dicendo: "Sto lavorando ad un progetto legato agli Europei e ho bisogno di un bello stadio in Croazia per mezz'ora di riprese per questo progetto, senza persone e senza nessun modo di danneggiare il campo di gioco". Poi ha aggiunto: "Dopo che il mio team ha mandato una richiesta all'Osijek, che ci ha dato esito negativo, abbiamo avuto un contatto con il Poljud (stadio dell'Hajduk Spalato, ndr), che ci ha risposto che il nostro progetto non promuove l'Hajduk". Ed ancora: "Non capisco perché la Germania lo valuti positivamente e il mio paese no. Cerco solidarietà da parte vostra e ho il supporto delle persone". Quindi ha concluso: "Ci sono sempre aziende importanti che provano a fermarmi ma niente può fermarsi. Ciò che non mi uccide mi fortifica".