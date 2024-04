Carolina Stramare, vita da '10' con Pellegri e confessioni: "Perché sparisco per giorni"

Carolina Stramare è tornata a far parlare di sé per alcune confessioni fatte nelle scorse ore sui social . La compagna del calciatore del Torino Pietro Pellegri ha risposto ad alcune domande dei follower, parlando anche del felice momento che sta attraversando, ma anche di come affronta i momenti difficili.

Carolina Stramare e i momenti difficili

Alla domanda "Come superi i momenti tristi in cui ti senti tanto emotiva", Carolina Stramare ha replicato: "Non durano molto. Difficilmente sono triste, divento nervosa...ancora peggio. E in quei casi se riesco dormo, riposo così nessuno mi sente, nessuno mi vede. Sparisco, spengo telefono anche per qualche giorno. L'alternativa è logorarmici. Così facendo arrivi al punto in cui dici: "Io peggio di così non posso stare". Quindi in automatico lo step successivo è quello di stare meglio. La seconda opzione è la migliore".

Il momento top di Carolina Stramare

Altra domanda a cui Carolina non si è sottratta è stata "Che voto daresti da zero a dieci a questo periodo della tua vita?". Anche in questo caso l'ex Miss Italia non ha avuto esitazione alcuna nel rispondere. "Questo periodo si merita finalmente un bel dieci. Non c'è niente che non va, non ho grilli, non ho cavallette, non ho cose strane per la testa, quindi perché non dargli un dieci" ha confessato la modella, che con le sue parole ha attestato altresì che la storia con Pietro Pellegri sta proseguendo a gonfie vele.