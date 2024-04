Ryan Garcia vince sul ring. Fuori si divide tra Savannah Bond e Grace Boor

Dopo aver sconfitto Haney mettendolo a tappeto per tre volte al Barclays Center di New York, Ryan Garcia è stato avvistato insieme ad una giovane ed avvenente modella. Tutto normale se non fosse che il giorno prima dell'incontro, King Ry aveva annunciato il suo fidanzamento con la pornostar Savannah Bond (che i fan avevano etichettato come la ragione del suo successo), con all'attivo più di 100 film per adulti e con un patrimonio netto si dice di 2 milioni di sterline. The Flash ha però deciso di festeggiare la sua vittoria a Miami con Grace Boor, con la quale è stato paparazzato mentre si godeva una rilassante passeggiata al sole con il suo nuovo flirt.