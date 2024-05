Maguire disgustoso: mangia una mosca durante i Mondiali

Stephen Maguire è stato nei giorni scorsi protagonista di un gesto inaspettato. Il 43enne ha ammesso di aver mangiato una mosca durante la sconfitta nei quarti di finale contro David Gilbert al Campionato Mondiale di Biliardo . Scot puntava a raggiungere la terza semifinale del Crucible e la prima in 12 anni. Come documentato dalle immagini condivise su Eurosport (scatti presto diventati virali sui social), il giocatore ha notato qualcosa sul tavolo durante la partita dei quarti di finale, quindi si è avvicinato ed ha preso in mano la mosca, dandogli un'occhiata per un attimo, per poi subito dopo metterla in bocca e successivamente sputare, come se nulla fosse stato.

Maguire mangia una mosca durante la partita

Interrogato su quanto avvenuto durante l'incontro durante il Campionato Mondiale di Biliardo, Stephen Maguire ha detto al giornalista Phil Haigh: "Era solo una mosca. L'ho sputata mentre nessuno guardava". Un gesto che però ha suscitato lo sdegno di chi invece ha visto tutto. Il disgustoso incidente non è stato l'unico punto di discussione della partita. Il giocatore è stato anche rimproverato dall'ex campione del mondo di biliardo Ken Doherty per aver "tirato la corda" in anticipo mentre concedeva l'ultimo frame. Maguire ha spiegato la sua concessione a sorpresa, che è avvenuta dopo un inizio di partita terribile, in cui si è trovato in svantaggio di 9-2: "Avete visto dov'è finita la stecca? Mi è successo per tutta la partita" ed ancora: "Avrei dovuto tirare fuori il ragno. Non sarei mai riuscito a snobbarlo con quel colpo. Non aveva senso, era solo una perdita di tempo. Sono molto deluso. Pensavo di avergli consegnato il match. Come se gli avessi detto: 'Dave, ecco, questa è la tua semifinale'. Cosa che odio fare".