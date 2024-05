Dal ring al doping, pornostar e triangoli amorosi: la pazza vita di Ryan Garcia

Ryan Garcia è stato avvistato nelle scorse ore con una nuova misteriosa ragazza, la terza, dopo il fidanzamento con la pornostar Savannah Bond . Nelle scorse settimane il campione di boxe ha condiviso un video di proposta di matrimonio con l'attrice per film per adulti, prima del suo combattimento con Devin Haney. Nei giorni scorsi il pugile è stato invece paparazzato a Miami in compagnia della modella Grace Boor . Neanche qualche giorno dopo, The Flash è stato pizzicato con una nuova misteriosa donna, con cui sarebbe uscito a cena a Beverly Hills al ristorante Il Pastaio. Stando alle indiscrezioni, i due avrebbero poi proseguito la serata in un locale notturno della città.

Ryan Garcia, gli ultimi presunti flirt

In alcuni recenti post il campione di boxe ha scritto: "Ho così tante ragazze che è esilarante" ed ancora "Ovviamente non sono sposato. A volte mi eccito, ma non sono sposato". Poi ha consigliato ai suoi fan: "La vita è bella, divertitevi". Dopo l'incontro con Haney è stato visto mentre si avvicinava all'influencer Alexa Dellanos fuori dal Setai Hotel di Miami. Ryan ha dichiarato a TMZ parlando dell'incontro con Grace Boor: "Era la prima volta che ci vedevamo di persona e siamo andati subito d'accordo. È stato come un click istantaneo". Un incontro che è andato così bene che Garcia avrebbe chiesto a Grace di uscire, ma a causa della sua vita sentimentale attiva lei avrebbe rifiutato. Quando le immagini del suo precedente appuntamento hanno iniziato a circolare in rete, Boor avrebbe reagito scrivendo sui social: "Quando ti dice che sei l'unica". Tutto questo avviene dopo la drammatica separazione da Andrea Celina, avvenuta due ore dopo che lei aveva dato alla luce il primo figlio di Garcia.

Garcia accusato di doping

Lontano dalla sua vita sentimentale, Garcia è stato visto fare shadow boxing davanti al candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump. Il sito sportivo ESPN ha rivelato che Ryan Garcia sarebbe risultato positivo all’ostarina, una sostanza proibita che migliora le prestazioni, nei controlli prima dell’incontro contro lo statunitense Devin Haney, combattuto il 20 aprile a New York e vinto proprio da KingRyan. Il pugile si è sfogato con un post sui social: "Cosa posso dire? Perché non me l'hanno fatto notare prima dell'incontro, visto che sono stato testato prima... Non ho mai preso steroidi in vita mia, non saprei nemmeno dove trovarli", postando una scatola di integratori. "Non avrei dovuto prenderli", ha concluso.