Belen Rodriguez rivela tutto: "Elio? Sono volati coltelli. Ho capito che.."

Belen Rodriguez non smette di sorprendere e anche stavolta le ultime rivelazioni sulla sua vita sentimentale sono state esplosive. Dopo i retroscena sui tradimenti di Stefano De Martino raccontati nel salotto di Mara Venier, la showgirl argentina ha deciso di rivelare per la prima volta il vero motivo della fine della love story con Elio Lorenzoni . Belen, insieme a sua sorella Cecilia sono state ospitate nel programma radiofonico di Alessandro Cattelan (Catteland) e qui l’argentina ha vuotato il sacco. "Non puoi capire i coltelli che sono volati”, inizia così il racconto della Rodriguez che ha confermato i rumors, ovvero che la relazione con Lorenzoni è finita anche a causa della madre.

Belen-Elio, tutta la verità: ecco perché è finita

Sì, proprio Veronica Cozzani sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Non ci andava d’accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”.

Il litigio, raccontato da Belen, sarebbe accaduto durante le vacanze di Capodanno in Argentina quando tutta la famiglia Rodriguez è tornata in patria e con loro c’era Elio. Proprio in quei giorni lei avrebbe deciso di troncare la sua relazione e infatti di lì a poco i due non sono stati più visti insieme.

Dopo la fine con Elio Lorenzoni, Belen non si è persa d’animo e da quanto si vocifera ha già ritrovato l’amore. L’argentina è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna insieme a un giovane ragazzo, Angelo Edoardo. Al momento però non si hanno molte informazioni sul presunto nuovo fidanzato della showgirl. L’unica cosa certa è che dovrebbe avere origini siciliane.