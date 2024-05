Tsitsipas e Paula Badosa, è finita. La tennista annuncia così la rottura

Paula Badosa e Tsitsipas, dopo Madrid l'annuncio della rottura

Il messaggio di Paula poi si è concluso con una considerazione per spegnere il gossip degli ultimi tempi riguardanti riguardanti rapporti non felici con i familiari: "Apprezziamo il sostegno dei nostri amici, della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia. Mentre ci muoviamo verso questo nuovo capitolo delle nostre vite, continuiamo ad augurarci il meglio". Una rottura che arriva pochi giorni dopo che entrambi sono stati protagonisti di tenere immagini per le strade di Madrid dove non sono mancate coccole, abbracci e baci. Nulla quindi lasciava presagire una evoluzione in tal senso. Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas hanno iniziato la loro storia d'amore dal maggio dello scorso anno, periodo in cui hanno scelto di creare un profilo comune su Instagram che non esiste più. Al momento da parte del tennista greco, che nelle scorse ore si è lasciato immortalare allo stadio, non vi è alcuna reazione ufficiale. L'ultima volta che i due tennisti sono stati visti insieme è stato durante il Miami Open, per poi prendere strade diverse: Stefanos si è tolto la soddisfazione di vincere a Montecarlo, arrivando in finale a Barcellona. La Badosa invece ha dovuto fare i conti con i soliti infortuni.