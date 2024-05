Il campione del mondo si molla e la moglie...la Germania e il triangolo piccante

Il vincitore della Coppa del Mondo Roman Weidenfeller si è trovato al centro di un triangolo amoroso con l'attuale stella della Bundesliga, con la quale la sua ex moglie avrebbe una relazione. L'ex calciatore del Borussia Dortmund ha annunciato la sua separazione da Lisa Rossenbach lo scorso novembre. Nel 2018 la coppia si era già lasciata una prima volta, per poi riconciliarsi due anni dopo. La testata tedesca Bild ha riferito che Arne Maier - di 18 anni più giovane di Weidenfeller - avrebbe confermato di avere una relazione con l'ex moglie del portiere 'in pensione'. Il venticinquenne pare abbia incontrato per la prima volta Lisa a novembre, mentre la loro relazione sarebbe iniziata a gennaio.

Weidenfeller, Rossenbach e Arne Maier: l'intrigo

La rivista tedesca di gossip Bunte ha affermato che Arne avrebbe manifestato il suo sentimento nei confronti della Rossenbach dopo aver segnato per il suo club in una partita contro il Colonia, pareggiata 1-1 il 31 marzo. Per festeggiare il suo gol, la calciatrice ha formato una "L" con le dita. La precedente relazione di Lisa con Weidenfeller è iniziata dopo che i due si sono incontrati grazie al padre di lei, subito dopo una partita allo stadio del Borussia Dortmund nel 2010. Le nozze sono arrivate nel 2015, poi la nascita del loro primo figlio, Leonard, un anno dopo. Alla separazione avvenuta nel 2018 è seguita una riconciliazione nel 2020. Lisa ha dato alla luce la loro seconda figlia, Luna, lo scorso maggio, ma solo sei mesi dopo l'ex portiere ha confermato la loro separazione a Bild: "È vero, io e Lisa non siamo più una coppia. Ci siamo separati amichevolmente". Ed ancora: "Purtroppo abbiamo dovuto renderci conto che non avrebbe funzionato a lungo termine. Per noi i nostri due figli vengono prima di tutto. Come genitori, ovviamente ci occuperemo insieme del loro benessere". Nel mentre Maier avrebbe avuto una relazione con la star tedesca del web Melissa Deines, che a sua volta ha una relazione con l'attaccante del Borussia Monchengladbach Robin Hack dal 2020 e ha festeggiato la nascita del loro primo figlio, Ameo, a novembre...