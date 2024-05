Diletta Leotta e Loris Karius, il comune di Milano svela tutto: ora è ufficiale

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno a Lipari: ormai è ufficiale . La giornalista sportiva è pronta a sposare il compagno Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle, con cui ha avuto una bambina lo scorso agosto. Sono apparse infatti sul sito del Comune di Milano le pubblicazioni di matrimonio in cui c'è scritto che gli sposi intendono celebrare le nozze nel comune siciliano. Una scelta non a caso, visto che la conduttrice di DAZN è originaria della Sicilia, anche se da anni vive in Lombardia. Come svelato dalla presentatrice, le nozze, a cui parteciperanno 160 invitati, saranno celebrate il 22 giugno a Vulcano , nelle isole Eolie, " posto del cuore " di Diletta. La location scelta dalla coppia è quella del lussuoso hotel a 5 stelle Therasia Resort.

Diletta Leotta e Karius: Elodie damigella alle nozze

La love story con il portiere del Newcastle è iniziata nel 2022. I due si sono incontrati per la prima volta a Parigi in un ristorante e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Nei mesi successivi Diletta ha scoperto di essere in dolce attesa, quindi lo scorso agosto è nata la piccola Aria. Nel corso di una recente puntata di Pomeriggio Cinque si è appreso che "al fianco della Leotta nel giorno del matrimonio come come nella scelta dell'abito da sposa ci sarà Elodie. La cantante è la sorella che Diletta ha scelto, come Loris, per sempre". La compagna di Andrea Iannone e Diletta sono infatti unite da un forte legame, così come attestato anche dalle diverse foto pubblicate sui social negli anni.