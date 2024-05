Gli allenatori meglio vestiti: nella Top 10 due che ambiscono alla Juve...

Non è solo una questione di gioco, l'allenatore moderno di successo deve avere anche indossare gli outfit giusti ed il look corretto anche in panchina mentre dà ordini ai giocatori. La rivista francese So Foot ha stilato una singolare classifica dei dieci allenatori meglio vestiti in Europa in questa stagione calcistica. La prima cosa che salta all'occhio è che nella lista c'è solo un italiano, chissà quanto sciovinismo d'Oltralpe c'è in questa decisione...Scopriamo insieme tutti i dieci allenatori scelti: vecchie conoscenze della Serie A, protagonisti attuali e chissà, magari futuri.