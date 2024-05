Dani Alves, Joana Sanz furiosa sui social: "Quelli di voi che lo fanno..."

Dani Alves continua la sua vita fuori dal carcere, in attesa del pronunciamento sui ricorsi di appello alla sentenza di condanna del brasiliano a 4 anni e mezzo di carcere per la presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile. Nel mentre, l'ex calciatore brasiliano, trascorre del tempo con la sua famiglia, tra cui anche l'ex moglie Joana Sanz . I due pare si siano riconciliati, a confermarlo sarebbero le numerose foto insieme condivise sui social . In occasione del compleanno del giocatore, la modella gli ha fatto gli auguri con una pubblicazione nelle sue storie che è stata molto commentata dai suoi follower. Nelle scorse ore, stufa delle critiche, la Sanz ha criticato i tanti messaggi negativi ricevuti dopo il riavvicinamento ad Alves.

Joana Sanz e la riconciliazione con Dani Alves: la replica agli haters

"Prendiamo troppo alla leggera l'attacco mediatico, l'insulto attraverso un social network o il tentativo di rovinare la vita di qualcun altro solo perché si hanno opinioni opposte. Quelli di voi che lo fanno non sono persone migliori di quelli che uccidono con le armi. Non dimentichiamo che le parole fanno lo stesso danno di un coltello", ha scritto Joana in una storia su Instagram. Poi ha proseguito: "Si parla poco di salute mentale e si cura poco, oltre alla grande mancanza di educazione di cui soffre questo Paese. È un peccato che i temi attuali non siano argomenti costruttivi che ci incoraggino a essere persone migliori e di successo. Tanto culto del corpo e tanta bellezza, ma tanta mancanza di cure psicologiche". Parole che arrivano a pochi giorni dal viaggio di coppia a Ibiza per festeggiare il compleanno di Alves, ma anche per allontanarsi dalla bufera mediatica generata in seguito al processo contro il calciatore. Dani, nel mentre, ha deciso di disattivare il suo account Instagram, eliminando così ogni suo post.

Dani Alves, il carcere e la cauzione

Dani Alves è tornato in libertà lo scorso 25 marzo, dopo oltre un anno di carcere preventivo. L'ex calciatore Di Barcellona e Juventus ha pagato di una cauzione di 1 milione di euro, con l'obbligo di firma ogni venerdì in tribunale, il ritiro dei passaporti brasiliano e spagnolo e il divieto di avvicinarsi a meno di mille metri dalla vittima. L'ex calciatore del Psg ha restituito i 150mila euro prestati dall'ex compagno di squadra Neymar. Prestito che si è reso necessario in quanto i conti di Dani erano stati bloccati per i 14 mesi in cui è stato carcerato e che gli ha consentito di avere una riduzione della pena.