Lando Norris e la macchina...della verità: "Non solo la ex di Joao Felix"

Norris e Margarida: la rivelazione alla macchina della verità

I due sono stati avvistati di recente alla del MonteCarlo Masters, dopo la fine della relazione di Margarida con l'ex calciatore Joao Felix, avvenuta lo scorso anno. Il pilota e la modella sono apparsi lo scorso maggio insieme in un video dove si vedeva il 24enne alla guida della sua Fiat Jolly con la Corceiro sul retro dell'auto d'epoca. Nonostante i numerosi rumors riguardanti una loro storia d'amore, Norris ha affermato di "non avere una ragazza" quando si è sottoposto alla macchina della verità in uno speciale di Sky Sport UK. L'operatore della macchina ha annuito, confermando che aveva detto la verità. Al pilota è stato poi chiesto: "Ha molte fidanzate?", suscitando una risata nervosa nello sportivo. Poi ha risposto: "Sì", e la macchina della verità ha confermato nuovamente, prima che l'intervistatore scherzasse: "I piloti di Formula Uno... non è giusto".

Norris e Margarida, il silenzio social e gli avvistamenti

La notizia è arrivata dopo il silenzio di Margarida circa il presunto flirt tra i due. E pare che anche sui social, la modella non abbia festeggiato la vittoria di Norris in F1. Il suo ultimo post sui social media, infatti, risale a poche ore prima del trionfo del campione di F1 negli Stati Uniti, mentre celebrava la festa della mamma in Portogallo. Si suppone che l'attrice non fosse presente al Gran Premio di Miami, ma sarebbe stata vista invece alla gara del mese scorso in Cina. I due sono stati anche recentemente avvistati insieme all'aeroporto di Vigo, in Spagna, come riporta la testata portoghese Correio da Manha. Margarida è apparsa in diversi programmi televisivi portoghesi e, come riporta l'emittente portoghese Maria, è stato una concorrente della versione nazionale di Ballando con le stelle nel 2020. Lando ha frequentato in precedenza Luisinha Oliveira, la relazione è terminata nel 2022, confermando la rottura sui social.