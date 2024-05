Khaby Lame, il matrimonio finito e la pizza da Del Piero: "Grazie zio"

Chi è Wendy Thembelihle Juel

La modella danese con origini sudafricane è una delle protagoniste delle più importanti Fashion Week del mondo. A differenza del tifoso juventino (diventato nell'agosto del 2022 ufficialmente cittadino italiano), Wendy vanta poco più di 22mila followers su Instagram, dove condivide principalmente scatti professionali. Il fidanzamento con Lame è avvenuto all'improvviso, subito dopo la fine di un'altra relazione per Khaby Lame, quella con Zaira Nucci, una ragazza di Sciacca conosciuta proprio attraverso i social network. Il matrimonio tra Wendy Thembelihle Juel e Khaby Lame si sarebbe celebrato nel 2023 in Senegal con rito musulmano, ma non si è mai celebrato nuovamente con rito civile in Italia.