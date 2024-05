Zaniolo e Sara, è di nuovo amore: la foto conferma e i social notano il dettaglio

Zaniolo-Sara Scaperrotta, amore ritrovato. Kean dice la sua

Un cuore rosso e due mani che pregano, la didascalia scelta da Zaniolo per lo scatto ufficiale che ha ricevuto migliaia di like e commenti, tra cui quello di Moise Kean, suo grande amico, che ha scritto: “Ah belli”. Anche Sara ha deciso di pubblicare qualche scatto, tre per la precisione, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione de web per un dettaglio che non è sfuggito. Nell’ultimo scatto di Sara ci sono Zaniolo e il piccolo Tommaso di spalle, ma quello che tutti hanno notato è il tatuaggio dell’azzurro dedicato proprio alla mamma di suo figlio: un cuore e la scritta “Sara”. Tatuaggio che il giocatore dell’Aston Villa aveva già, ma che negli ultimi tempi non aveva mostrato molto a causa della rottura.