Sinner, Anna Kalinskaya e Maria Braccini: gossip scatenato, "flirt a Torino"

Dopo il forfait agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner è volato a Torino, destinazione J Medical, dove sta affrontando la riabilitazione per il problema all’anca. E proprio dal capoluogo piemontese giungono voci e rumors ma non sulle condizioni di salute del tennista azzurro, bensì sulla sua vita sentimentale. Ebbene si, lui che è anche un campione di riservatezza si sarebbe fatto ‘beccare’ con quella si presume sia la sua nuova fiamma. Si tratterebbe di Anna Kalinskaya, 25enne tennista russa, numero 26 al mondo ed ex fidanzata di un altro campione di tennis, Nick Kyrgios.

Stando ai rumors, Sinner avrebbe quindi archiviato la relazione con Maria Braccini, con la quale si frequentava da ben 4 anni anche se la coppia ha preferito mantenere sempre un certo riserbo e si è fatta vedere insieme in pochissime occasioni.