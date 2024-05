Amadeus racconta a Diletta Leotta il primo incontro con Mourinho

Amadeus pazzo di gelosia: il racconto a Diletta Leotta

Nel corso della tenera chiacchierata, il presentatore Rai che presto approderà su NOVE parlando della gelosia per la moglie Giovanna, ha ricordato di quello che è successo con un signore in auto che ha "osato" farle un complimento. "Siamo sempre stati gelosi. Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale", ha spiegato la Civitillo, mentre Amadeus ha aggiunto: "Io sono focoso. Io a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque…Forse più all’inizio c'è stata gelosia. Devo dire dopo no, perché è consolidato che siamo una coppia e quindi è chiaro che c’è rispetto da parte di tutti. All’inizio quando non si sapeva e qualcuno faceva magari un po’ il provolone…". Poi punzecchiato dalla Leotta ha svelato il retroscena inedito: "No va beh, mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire “Adesso ti gonfio”. Giovanna urlava “No no no!”, e a un certo punto questo è sceso che non aveva capito e mi fa “Oh Ama ciao!” e mi ha disarmato. Cioè, a quel punto con questo sorriso è stato carinissimo....e io gli ho detto “Ciao” e lui “Facciamo una foto?” ... Parliamo di vent’anni fa". "Sì era completamente irrazionale, nessuno mi poteva neanche salutare... adesso è migliorato tantissimo", ha aggiunto la Civitillo.

Amadeus e l'incontro con José Mourinho

Diletta Leotta ha poi proseguito l'intervista chiedendo: "Partiamo dal nome di vostro figlio, Josè, lo sappiamo tutti che è per José Mourinho. Ma Ama, l’hai conosciuto mai José Mourinho?". "Sì, l’ho conosciuto proprio mentre Giovanna era incinta di Josè, sull’aereo per Lisbona. Stavamo andando a fare un weekend. Giovanna era incinta di quattro mesi, non credo di più e Mourinho aveva appena firmato con l’Inter e stava tornando in Portogallo. Lui era seduto davanti a noi e noi subito dietro. Io l’ho visto e come un fan che vede il suo idolo, io sono andato e gli ho detto “Piacere, sono Amadeus ” e lui mi ha guardato come per dire “Ma questo matto chi è? E io gli ho detto "non sono un giornalista, sono un fan, complimenti". Poi quando sono tornato al mio posto ho detto a Giovanna “Amore, se è maschio lo chiamiamo Josè". Poi Amadeus ha aggiunto: "Un’altra volta Mourinho ha fatto un video per il mio Josè. Eravamo ospiti da Mara Venier a “Domenica in”, e lui ha fatto un video per José dicendogli “Josè tu ti chiami come me, chissà che un giorno non riesca ad allenarti” perché Josè ama il calcio, gioca a pallone e quindi chissà. È stato un gesto molto carino".