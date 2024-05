Due Mbappé nella stessa foto! Chi sarà quello vero?

Kylian Mbappé ha svelato nelle scorse ore una statua di cera con le sue sembianze in occasione di un evento pop-up di Madame Tussauds a Parigi, mostrandosi sorpreso dalla somiglianza dell'opera con la sua figura. La statua estremamente realistica del vincitore della Coppa del Mondo di Francia, che guiderà la sua nazionale a Euro 2024 in Germania il mese prossimo, sarà esposta al Madame Tussauds di Berlino. Il calciatore è stato raffigurato con il kit che utilizzerà la Francia nei prossimi Europei. " Sono io, al 100%. È più Kylian di me! ", ha commentato il calciatore tanto atteso anche dai tifosi bianconeri .

Mbappé, la statua di cera e la reazione dei fan

Non è stato facile riprodurre con tanta verosimiglianza i tratti del calciatore. Secondo L'Equipe, ci sono volute quattro ore di analisi facciale e fisica del professionista per catturarne i tratti salienti. Nelle scorse ore Mbappé ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sua statua di cera, a commento dello scatto le sue parole: "Who's the real one? (chi è quello vero?)". Il commento di Kylian ha però scatenato i commenti dei follower, alcuni dei quali hanno scorto in quel "real" un presunto messaggio criptico in ordine al suo ipotetico trasferimento al Real Madrid: "Real?? È un indizio, fratello?" ed ancora "Mbappe indossa una camicia bianca, Madrid confermato?".