Dani Alves torna con Joana Sanz: nuovo viaggio di coppia

Dani Alves prosegue la sua vita fuori dal carcere in attesa del pronunciamento sui ricorsi di appello alla sentenza di condanna a 4 anni e mezzo di carcere ( oltre a oltre ad altri cinque anni di libertà controllata, alla distanza e all'isolamento con la vittima per nove anni e sei mesi, un risarcimento di 150.000 euro e al pagamento delle spese processuali) per la presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile.

Dani Alves, nuova vacanza con Joana Sanz

L'ex calciatore è stato paparazzato nuovamente con l'ancora moglie Joana Sanz, con la quale pare essersi riconcialiato. La modella aveva lasciato Alves in seguito alla notizia del presunto strupro per il quale l'ex calciatore è stato condannato. I due sono stati sorpresi insieme all'aeroporto di Barcellona. Dopo il recente viaggio fatto dalla coppia alle Baleari, questa volta la meta del viaggio è stata Tenerife, l'isola natale di lei, così come è stato riportato nelle scorse ore dal programma tv Socialité. La nuova vacanza dela coppia potrebbe essere dovuta anche per allontanarsi dal pressing mediatico che i due vivono a Barcellona. Quello che è quasi certo è che questa volta la modella non documenterà sui social la sua fuga con Dani, dove ha ricevuto molte critiche dopo aver caricato le foto del suo viaggio a Ibiza con l'ex calciatore. A causa dell'eccessivo clamore suscitato, la modella ha finito con il cancellare le immagini insieme, mentre il calciatore ha deciso di cancellare il suo account Instagram, almeno per il momento, per non dare più adito a discussioni.