Diletta Leotta: l'insulto shock dell'ex collega, l'odio tra donne e zia Elodie

Diletta Leotta: l'invidia, la solidarietà femminile e Elodie

"Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così‘. Ma il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le tette’. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere“, ha rivelato Diletta Leotta. Sull'invidia tra donne ha poi aggiunto: "È una strana competizione quella femminile, soprattutto quando siamo in posizioni di solito occupate da uomini, come nel calcio. Si sgomita tanto e regna la legge del mors tua vita mea. Sono sicura che se fossimo di più, la rivalità si addolcirebbe". "Solidarietà femminile? Se la trovi è preziosa. A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me. Ci siamo trasferite a Milano nello stesso periodo, e sostenute molto a vicenda. Mi è stata vicina durante la gravidanza. E con Aria adesso è una zia dolcissima”, ha proseguito la futura moglie di Loris Karius. La giornalista ed il portiere del Newcastle convoleranno a nozze il 22 giugno nell'isola di Vulcano alla presenza di 150 invitati.