De Ligt torna a Torino. La compagna: "Per sempre nel cuore"

Matthijs De Ligt e Annekee Molenaar sono tornati in Italia. Con la stagione del Bayern Monaco ormai finita ed in attesa di iniziare gli allenamenti con l'Olanda in vista dell'Europeo, il calciatore ex Juventus ha approfittato di alcuni giorni di riposo per far ritorno a Torino. Ad attestarlo anche alcuni scatti condivisi nelle scorse ore dalla fidanzata su Instagram, con diverse foto che raffigurano alcuni momenti significativi della loro vacanza in Italia: dal gelato alla pasta, ma anche i segni distintivi della città. A margine degli scatti, il commento in italiano della wag: "Torino per sempre nel cuore".