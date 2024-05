Carolina Marcialis, stoccata contro le wags: "Non è il mio ambiente"

Carolina Marcialis è tornata a far notizia per alcune rivelazioni inedite fatte sui social. La moglie dell'ex Inter Antonio Cassano ha risposto ad alcune curiosità dei followers su Instagram, svelando dei retroscena inaspettati. Alla domanda " Sei ancora amica di qualche wag? , la replica della pallanuotista non si è fatta attendere, dimostrando il suo totale disinteresse nei confronti di questo mondo: " In realtà non ne ho mai avute. Ti dico la sincera verità, non è il mio ambiente, non sono le mie persone. E io non sono diplomatica, carina, composta, "tesoro", "amore" ".

Carolina Marcialis, lady Cassano ed il rapporto con i social

Nelle altre Instagram stories pubblicate nelle scorse ore, la Marcialis ha risposto anche a chi le ha fatto notare di essere sempre così solare e allegra: "No certo che no, condivido solo quello che mi va. Cerco di trasmettere la mia allegria e spensieratezza". Poi ha proseguito: "Vorrei essere sempre circondata da persone che mi trasmettono energie positive sinceramente, c'è già pieno il mondo di persone che rompe i cogl***i che sinceramente anche meno va bene uguale, no?". La pallanuotista e l’ex calciatore si sono incontrati per caso in un panificio a Genova, quando lui ancora indossava i colori blucerchiati, e subito scattò l'amore tra i due. Dalla loro unione sono arrivati Cristopher e Lionel. Come attestato anche dagli scatti condivisi sui social, la sportiva, in particolare, segue i figli in ogni loro avventura e disavventura, come quella capitata recentemente al primogenito. "Non puoi proteggerli mai realmente come vorresti quindi bisogna insegnargli fin da piccoli come non farsi investire da ciò che li circonda", ha ammesso la Marcialis in un recento sfogo sui social.