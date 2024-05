Sinner, il gossip continua: paparazzato a Parigi con Anna Kalinskaya

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya insieme a Parigi

Secondo quanto riferito da Dagospia, la coppia si trovava insieme a cena alla Langosteria dello Cheval Blanc, un esclusivo locale di Parigi con una vista mozzafiato sul Louvre e sulla Tour Eiffel. I due pare non abbiano scelto un tavolo, ma sono rimasti per tutto il tempo seduti al grande bancone, chiacchierando fitto e cercando di non farsi notare. Mentre la Kalinskaya si è concessa qualche bicchiere di vino, Sinner ha optato per qualche bicchiere di acqua, anche in considerazione del suo impegno al Roland Garros, che prenderà il via il 26 maggio, dove i riflettori saranno puntati sull'altoatesino e Novak Djokovic. Il serbo e l'italiano potranno affrontarsi solo nell'ipotetica finale con Jannik che nel suo cammino potrebbe trovare ai quarti Hubert Hurkacz ed in semifinale Carlos Alcaraz. Debutto di fuoco per Rafa Nadal che affronterà il vincitore di Roma Alexander Zverev, entrambi dal lato tabellone di Djokovic.